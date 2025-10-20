В Караганде состоялся первый в Казахстане республиканский форум Leasing Day 2025, посвящённый вопросам развития лизинга, передает BAQ.KZ со ссылкой на акимат Карагандинской области.

Мероприятие объединило около 300 участников — предпринимателей, представителей госорганов, финансовых и лизинговых организаций. Главной темой обсуждения стали практические механизмы поддержки малого и среднего бизнеса (МСБ) через лизинговые инструменты.

По словам заместителя акима Карагандинской области Ораза Таурбекова, форум стал важным шагом на пути к расширению возможностей для предпринимателей.

"В экономике области бизнес играет ключевую роль. Каждое третье рабочее место создаётся субъектами малого и среднего предпринимательства. Мы стремимся внедрять самые эффективные формы взаимодействия, и подобные площадки помогают находить партнёров и заключать новые контракты", - подчеркнул он.

В регионе сегодня зарегистрировано более 100 тысяч субъектов МСБ, где трудятся свыше 235 тысяч человек. Только в 2025 году фонд "Даму" поддержал бизнес-проекты на сумму более 600 миллионов тенге.

Одним из ярких примеров стал кейс карагандинского предпринимателя Кайрата Курымбаева, который приобрёл новое помещение для расширения бизнеса не через традиционный банковский кредит, а в лизинг. Его история стала одной из центральных на форуме:

"Я человек, который готов к внедрению всего нового. И когда предложили оформить помещение через лизинг, решил попробовать. Пусть это было дольше по времени, так как оформлялись в первый раз, но преимуществ всё равно больше, чем если бы я брал кредит на покупку недвижимости", — поделился бизнесмен.

Участники форума отмечали, что лизинг всё чаще рассматривается как альтернатива кредитованию. Он позволяет компаниям обновлять оборудование, технику и даже приобретать недвижимость без крупных авансов и без залога. Это особенно важно в условиях высокой стоимости заёмных средств.

Заместитель руководителя управления предпринимательства Расул Қасенхан отметил, что важно доносить до бизнеса все преимущества лизинга, чтобы предприниматели не упускали возможности роста.

Также на форуме выступил заместитель председателя правления "Банка ЦентрКредит" Нурлан Шегебаев, подчеркнув, что время классических решений уходит:

"Мы знали о лизинге больше теоретически. Но сейчас бизнес и поставщики оборудования ждут более гибких и доступных инструментов", - сказал он.

В рамках мероприятия работала выставка поставщиков техники и оборудования, а также консультационная зона, где предприниматели могли напрямую получить информацию от банков, фонда "Даму", налоговиков и лизинговых компаний. Эксперты рассказали о таких преимуществах лизинга, как сохранение оборотных средств, освобождение от НДС, ускоренная амортизация и возможность модернизации без долгосрочной кредитной нагрузки.

Форум Leasing Day 2025 прошёл при поддержке акимата Карагандинской области, Национальной палаты предпринимателей "Атамекен" и компании BCC Leasing. Он стал площадкой для диалога, обмена опытом и стартом для внедрения новых подходов в поддержке МСБ по всей стране.