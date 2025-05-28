В Караганде расследуется уголовное дело по факту группового сексуального насилия над несовершеннолетней. Общественный резонанс вызвало видеообращение отца 16-летней девушки, в котором он рассказал о произошедшем и выразил обеспокоенность качеством следствия, передаёт BAQ.KZ.

По словам мужчины, трагедия произошла в феврале текущего года. Дочь отправилась гулять с подругой, которая в деле проходит как свидетель. Позднее в соцсетях появилось видео, на котором девушка запечатлена без сознания и без одежды в чужой квартире. Родители узнали о случившемся именно из этих публикаций. Отец предполагает, что видео могло быть снято и распространено самими подозреваемыми — по его словам, их было пятеро.

Он также утверждает, что девушку удерживали в квартире и давали неизвестные препараты, а один из предполагаемых участников уверял ее в "неприкосновенности" благодаря влиятельным родственникам.

Родные обеспокоены состоянием дочери и тем, что ее медицинские данные в системе Damumed подверглись постороннему доступу. Они считают, что это могло повлиять на ход расследования.

Пресс-служба Департамента полиции Карагандинской области подтвердила, что:

"По данному факту возбуждено уголовное дело. Установлены и задержаны трое подозреваемых, которые находятся под арестом. В отношении остальных лиц проводятся следственные действия. Назначен комплекс экспертиз. Ход расследования находится на особом контроле".

Дополнительная информация, в том числе личные данные фигурантов дела, не разглашается в интересах следствия.