Жительницы Караганды обвинили супругу боксёра Данияра Елеусинова в нападении
Конфликт между соседями в Караганде закончился заявлением в полицию. По факту произошедшего проводится расследование.
Жительницы Караганды обвинили супругу олимпийского чемпиона по боксу Данияра Елеусинова в нападении и избиении, передает BAQ.KZ со ссылкой на КТК.
По словам одной из потерпевших Асель Ж., конфликт возник после претензий со стороны супруги спортсмена, связанных с её дедушкой. Женщина утверждает, что обвинения в их адрес были необоснованными.
Она заявила, что во время ссоры к ней применили силу, а её мать получила удары по голове со стороны пожилого родственника другой стороны конфликта. После произошедшего женщины обратились в полицию.
В свою очередь супруга боксёра Саида Елеусинова заявила, что не согласна с обвинениями. Она утверждает, что произошедшее было провокацией и отрицает свою причастность к нападению.
В полиции сообщили, что по факту конфликта проводится расследование.
"27 января в органы полиции поступило сообщение о конфликте между соседями. По всем поступившим заявлениям зарегистрированы уголовные дела. Для определения степени тяжести вреда, причинённого здоровью потерпевших, назначена судебно-медицинская экспертиза", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Карагандинской области.
В ведомстве добавили, что сейчас проводятся необходимые следственные действия.
"В настоящее время проводится всестороннее, полное и объективное расследование. Окончательное процессуальное решение будет принято по результатам всех назначенных экспертиз и в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан", - отметили в полиции.
По словам потерпевших, семьи давно живут в одном доме на окраине Караганды. При этом ранее они почти не общались с соседями и конфликтов между ними не было.
