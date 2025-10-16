В Карагандинской многопрофильной больнице имени профессора Х. Ж. Макажанова появился первый в Казахстане нейрохирургический комплекс нового поколения — робот Remebot RM-200, способный выполнять операции на головном мозге с ювелирной точностью, передает BAQ.KZ.со ссылкой на акимат Караганды.

Аппарат оснащён искусственным интеллектом и способен выводить хирургов на заданную точку с погрешностью менее миллиметра.

Оборудование закуплено за счёт местного бюджета и уже в ближайшее время начнёт использоваться в операционных. С системой лично ознакомился аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев. По его словам, модернизация медицины — один из приоритетов в регионе: строятся врачебные амбулатории, возводятся 92 новых медобъекта, обновляется парк скорой помощи и внедряются передовые технологии. Внедрение Remebot, отметил он, позволит проводить самые сложные нейрохирургические вмешательства на принципиально новом уровне и повысить шансы на выздоровление для тяжёлых пациентов.

Роботизированный комплекс уже готов к первым операциям — запланированы интракраниальная биопсия и абляция опухолей мозга. Всего благодаря технологии врачи смогут проводить свыше 300 высокотехнологичных операций в год. По словам директора больницы Еркин-Дауира Курмангалиева, аппарат поможет эффективно лечить эпилепсию, болезнь Паркинсона, опухоли мозга, а также прицельно удалять гематомы. Робот сокращает инвазивность вмешательства, повышает безопасность и позволяет сократить срок госпитализации.

Перед запуском комплекса карагандинские врачи прошли обучение в Китае, где уже применяются аналогичные технологии. Там специалисты выполнили серию пробных операций и теперь готовы применить полученные знания в родной клинике. Новый аппарат, оснащённый гибридной системой Reme-Hybrid, предоставляет хирургам доступ к уникальной точности и контролю, которые ранее были невозможны без участия робота.