В Караганде сотрудники МЧС спасли оставшихся одних дома детей
Сегодня 2026, 07:15
Фото: скриншот видео
В Караганде спасатели пришли на помощь двум маленьким детям, оставшимся одни в квартире, передает BAQ.KZ со ссылкой на МЧС РК.
Как сообщили в ведомстве, в службу 112 поступило сообщение о том, что в одной из квартир жилого дома находятся дети 2018 и 2021 годов рождения. Они остались дома одни и не открывали дверь.
На место незамедлительно прибыли сотрудники МЧС. С помощью штурмовой лестницы спасатели поднялись на балкон квартиры и, используя шанцевые инструменты, без повреждений открыли пластиковую балконную дверь.
Выяснилось, что дети закрыли дверь изнутри и крепко спали. После проникновения в квартиру спасатели передали малышей матери.
В МЧС отметили, что дети не пострадали, медицинская помощь им не потребовалась.
