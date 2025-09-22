  • 22 Сентября, 17:22

В Караганде спасатели помогли мужчине выбраться из подвала гаража

Его извлекли спасатели и передали медикам.

Фото: МЧС РК

В Караганде на улице Новосёлова 54-летний мужчина упал в подвал гаража и не смог выбраться самостоятельно. Его крики услышали соседи и вызвали экстренные службы, передает BAQ.KZ.

Прибывшие спасатели МЧС извлекли пострадавшего и передали его медикам. По предварительным данным, состояние мужчины оценивается как удовлетворительное.

