В Караганде спасатели помогли мужчине выбраться из подвала гаража
Его извлекли спасатели и передали медикам.
Сегодня, 03:17
Фото: МЧС РК
В Караганде на улице Новосёлова 54-летний мужчина упал в подвал гаража и не смог выбраться самостоятельно. Его крики услышали соседи и вызвали экстренные службы, передает BAQ.KZ.
Прибывшие спасатели МЧС извлекли пострадавшего и передали его медикам. По предварительным данным, состояние мужчины оценивается как удовлетворительное.
