Казыбекбийский районный суд города Караганды рассмотрел уголовное дело по факту хищения огнестрельного оружия, связанное с событиями, произошедшими в ночь на 10 марта 2025 года, передает BAQ.KZ.

Перед судом предстали Ж. и Б., которым органами досудебного расследования вменялось хищение пистолета марки "ТТ" в группе лиц по предварительному сговору.

Следствием утверждалось, что около 02:00 подсудимые прибыли к месту, где была задержана автомашина ВАЗ-2114 под управлением их родственника К., и похитили огнестрельное оружие и его основные части. Спустя примерно полтора часа Б. вернул на капот автомобиля сам пистолет, однако без ствола, возвратной пружины и ударника.

В ходе судебного разбирательства установлено, что Б., прибыв на место задержания К., забрал предмет, похожий на пистолет, который был изъят у несовершеннолетней Н., находившейся в автомобиле. Суд пришел к выводу, что его действия были направлены на воспрепятствование работе следственно-оперативной группы и проведению всестороннего и объективного досудебного расследования.

При этом вина Ж. подтверждена не была. Суд указал, что выводы органов досудебного расследования в его отношении носили предположительный характер и не были подкреплены достаточными доказательствами. В отношении Б. суд признал доказанным факт вмешательства в деятельность лица, осуществляющего досудебное расследование, что подтверждалось его признательными показаниями, видеозаписями с места происшествия и другими материалами дела.

Государственный обвинитель настаивал на признании обоих подсудимых виновными по статье 291 части 3 пункту 4 Уголовного кодекса и назначении каждому наказания в виде восьми лет лишения свободы. Ж. вину не признал, указывая на отсутствие доказательств его участия в сговоре. Б. признал факт хищения предмета, полагая, что он находился в неисправном состоянии, и заявил, что Ж. об этом не знал.

Суд признал недопустимыми в качестве доказательств копии экспертных заключений о том, что изъятый предмет является огнестрельным оружием, поскольку исследования проводились в рамках другого уголовного дела. В результате Ж. был признан невиновным и оправдан за недоказанностью совершения уголовного правонарушения.

Действия Б. были переквалифицированы на статью 407 часть 2 Уголовного кодекса, относящуюся к категории уголовных проступков. С учетом личности подсудимого и наличия у него малолетних детей в качестве смягчающего обстоятельства ему назначено наказание в виде штрафа в размере 80 месячных расчетных показателей, что составляет 314 560 тенге. С учетом времени, проведенного под стражей, суд постановил считать наказание отбытым.

По итогам рассмотрения дела суд вынес частные постановления в адрес Генерального прокурора Республики Казахстан и министра внутренних дел Республики Казахстан в связи с допущенными грубыми процессуальными нарушениями на стадии досудебного расследования. Приговор не вступил в законную силу.