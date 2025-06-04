Сегодня, 4 июня, в Караганде состоялось масштабное мероприятие, приуроченное ко Дню государственных символов Республики Казахстан. Более трёх тысяч человек собрались у главного флагштока города, чтобы вместе исполнить государственный гимн, передает BAQ.KZ.

В патриотическом форуме приняли участие кадеты, студенты, волонтёры, ветераны, представители общественности и творческих коллективов. С поздравительной речью выступил аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев.

"Символика Казахстана сегодня узнаваема во всём мире. Это вызывает гордость и воспитывает патриотизм. Наша задача — передать эти ценности молодому поколению", — отметил глава области.

В честь праздника были награждены пятеро волонтёров, активно участвующих в социальных, экологических и языковых инициативах. Им вручены благодарственные письма акима.

Также пятеро студентов и выпускников колледжей, отличившихся на республиканских и международных конкурсах, получили сертификаты на 100 тысяч тенге. Среди них — Виктор Репин, победитель чемпионата по промышленному дизайну в Шэньчжэне.

Особое внимание уделили школьникам: 30 учеников торжественно вступили в ряды организации "Жас Ұлан", произнесли клятву и получили фирменные галстуки.

Праздник завершился ярким флешмобом "Көк тудың желбірегені", танцевальными номерами и исполнением песни "Атамекен" в исполнении солистов этнокультурных объединений.

По всей Карагандинской области продолжаются патриотические акции, концерты и челленджи, посвящённые празднику. Жители вывешивают государственные флаги на балконах и окнах своих домов, участвуя в акции единства и гордости за страну.