Воспитанники одного из детских домов Караганды стали жертвами злоумышленников. Организованная группа обманом и угрозами физической расправы вымогала у них пособия и заставляла оформлять займы в микрофинансовых организациях, передает BAQ.KZ.

Деятельность злоумуышленников пресечена оперативниками УБОП департамента полиции Караганды совместно с прокуратурой.

– В ходе оперативных мероприятий установлено, что жертвами злоумышленников становились воспитанники одного из детских учреждений региона. По предварительным данным, за последние полгода подозреваемые путем обмана, угроз и применения физического насилия завладели денежными средствами нескольких потерпевших на общую сумму свыше 10 миллионов тенге. Их принуждали снимать деньги со специальных счетов, а также оформлять займы в микрофинансовых организациях, – сообщили в МВД Казахстана.

У фигурантов изъяты магазины к автоматическому огнестрельному оружию и свыше 100 боеприпасов. По данному факту начато досудебное расследование по признакам вымогательства. Все подозреваемые задержаны. Им может грозить до 10 лет лишения свободы.