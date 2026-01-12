В Караганде у детдомовцев вымогали пособия и заставляли брать кредиты
Воспитанники одного из детских домов Караганды стали жертвами злоумышленников. Организованная группа обманом и угрозами физической расправы вымогала у них пособия и заставляла оформлять займы в микрофинансовых организациях, передает BAQ.KZ.
Деятельность злоумуышленников пресечена оперативниками УБОП департамента полиции Караганды совместно с прокуратурой.
– В ходе оперативных мероприятий установлено, что жертвами злоумышленников становились воспитанники одного из детских учреждений региона. По предварительным данным, за последние полгода подозреваемые путем обмана, угроз и применения физического насилия завладели денежными средствами нескольких потерпевших на общую сумму свыше 10 миллионов тенге. Их принуждали снимать деньги со специальных счетов, а также оформлять займы в микрофинансовых организациях, – сообщили в МВД Казахстана.
У фигурантов изъяты магазины к автоматическому огнестрельному оружию и свыше 100 боеприпасов. По данному факту начато досудебное расследование по признакам вымогательства. Все подозреваемые задержаны. Им может грозить до 10 лет лишения свободы.
