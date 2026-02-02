  • 2 Февраля, 21:26

В Караганде во время матча скончался хоккеист

Трагедия произошла прямо на льду во время матча.

Сегодня, 21:05
Фото: фото из открытых источников

Трагедия произошла прямо на льду во время матча, сообщает BAQ.kz

По словам очевидцев, в ходе игры мужчине внезапно стало плохо: он опустился на колени и потерял сознание.

На место происшествия была вызвана скорая помощь, однако прибывшие медики лишь констатировали смерть спортсмена. Как сообщили в управлении здравоохранения Карагандинской области, биологическая смерть наступила сразу после падения, и к моменту приезда врачей мужчина уже не подавал признаков жизни.

Погибшему было 46 лет. Команда "СКА-Приозерск" участвовала в соревнованиях любительской хоккейной лиги.

