В Караганде во время матча скончался хоккеист
Трагедия произошла прямо на льду во время матча.
Сегодня, 21:05
Фото: фото из открытых источников
Трагедия произошла прямо на льду во время матча, сообщает BAQ.kz.
По словам очевидцев, в ходе игры мужчине внезапно стало плохо: он опустился на колени и потерял сознание.
На место происшествия была вызвана скорая помощь, однако прибывшие медики лишь констатировали смерть спортсмена. Как сообщили в управлении здравоохранения Карагандинской области, биологическая смерть наступила сразу после падения, и к моменту приезда врачей мужчина уже не подавал признаков жизни.
Погибшему было 46 лет. Команда "СКА-Приозерск" участвовала в соревнованиях любительской хоккейной лиги.
