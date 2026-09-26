  • Главная
  • Новости
  • В Караганде водитель грузовика оказался заблокирован в кабине после ДТП

В Караганде водитель грузовика оказался заблокирован в кабине после ДТП

Спасатели МЧС передали мужчину медикам.

26 Сентября 2026, 06:14
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Скриншот видео 26 Сентября 2026, 06:14
26 Сентября 2026, 06:14
30
Фото: Скриншот видео

На автодороге «Астана – Караганда – Алматы» в районе Әлихан Бөкейхан города Караганды опрокинулся грузовой автомобиль.

В результате ДТП водитель 1989 года рождения оказался заблокирован в кабине.

Прибывшие на место спасатели МЧС освободили мужчину и передали его бригаде скорой медицинской помощи.

Самое читаемое

Наверх