В Караганде водитель грузовика оказался заблокирован в кабине после ДТП
Спасатели МЧС передали мужчину медикам.
26 Сентября 2026, 06:14
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26 Сентября 2026, 06:1426 Сентября 2026, 06:14
30Фото: Скриншот видео
На автодороге «Астана – Караганда – Алматы» в районе Әлихан Бөкейхан города Караганды опрокинулся грузовой автомобиль.
В результате ДТП водитель 1989 года рождения оказался заблокирован в кабине.
Прибывшие на место спасатели МЧС освободили мужчину и передали его бригаде скорой медицинской помощи.
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