В Караганде водитель сбил насмерть пешехода
Погибший переходил дорогу в неустановленном месте
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Смертельное ДТП произошло днём 18 июля в Караганде, передает BAQ.KZ.
Около 12:55 на улице Карла Маркса, в районе 19 микрорайона возле остановки, водитель автомобиля Chevrolet Cobalt совершил наезд на пешехода. По информации Департамента полиции Карагандинской области, 29-летний водитель сбил мужчину, переходившего дорогу в неустановленном месте.
В результате наезда 53-летний пешеход скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи.
"По факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия", - сообщили в ДП Карагандинской области.
Видео с места трагедии было опубликовано на странице в Instagram блогера Дениса Денски. В полиции призвали граждан соблюдать ПДД.
"Департамент полиции Карагандинской области призывает всех участников дорожного движения соблюдать Правила дорожного движения: переходить дорогу только в установленных местах, не превышать скоростной режим", - говорится в сообщении.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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