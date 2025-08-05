  • 5 Августа, 02:42

В Караганде военнослужащий спас пожилую женщину из горящей квартиры

Он устранил пламя на кухне и вывел женщину на лестничную площадку.

Сегодня, 01:37
АВТОР
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Нацгвардии РК Сегодня, 01:37
Сегодня, 01:37
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Фото: Нацгвардии РК

В Караганде военнослужащий Национальной гвардии спас пожилую женщину из квартиры, охваченной огнём, передает BAQ.KZ.

По данным пресс-службы Нацгвардии РК, инцидент произошёл вечером, когда гвардеец возвращался домой и заметил дым, идущий из окна одного из жилых домов.

Офицер немедленно сообщил в экстренные службы и поспешил на помощь. В квартире находилась женщина примерно 60 лет. На кухне горела газовая плита и вытяжка.

Оценив обстановку, военнослужащий сумел быстро устранить пламя, накрыв огонь мокрым полотенцем. После этого он вывел испуганную хозяйку на лестничную площадку и оставался с ней до прибытия спасателей.

"Когда прибыли пожарные, скорая помощь и сотрудники полиции,  лейтенант Дастан Сайлаубеков передал им всю необходимую информацию о случившемся. К счастью, благодаря его оперативным действиям никто не пострадал, а пожар не успел распространиться на другие помещения", - говорится в сообщении Нацгвардии.

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