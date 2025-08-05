В Караганде военнослужащий Национальной гвардии спас пожилую женщину из квартиры, охваченной огнём, передает BAQ.KZ.

По данным пресс-службы Нацгвардии РК, инцидент произошёл вечером, когда гвардеец возвращался домой и заметил дым, идущий из окна одного из жилых домов.

Офицер немедленно сообщил в экстренные службы и поспешил на помощь. В квартире находилась женщина примерно 60 лет. На кухне горела газовая плита и вытяжка.

Оценив обстановку, военнослужащий сумел быстро устранить пламя, накрыв огонь мокрым полотенцем. После этого он вывел испуганную хозяйку на лестничную площадку и оставался с ней до прибытия спасателей.