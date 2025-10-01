В Карагандинской области начали активно наводить порядок в сфере экологии: прокуратура региона выявила факты незаконного недропользования и возвратила в госсобственность земли лесного фонда, передает BAQ.KZ. На коллегии по вопросам законности в сфере экологии, прошедшей в прокуратуре области, обсуждались самые острые проблемы. В заседании приняли участие замакима региона Руслан Кенжебеков, а также руководители профильных ведомств.

Прокурор области Бауржан Мырзакеров подчеркнул, что экологическая безопасность напрямую связана с качеством жизни людей.

Прокуратурой выявлены существенные факты нарушения природоохранного законодательства, требующие системного решения. Так, в сфере недропользования проведена работа по пресечению незаконных карьеров, ущерб от которых оценивается в сотни миллиардов тенге. По одному из фактов возбуждено дело, арестовано имущество на сумму 500 млн тенге, — сообщил он.

Отдельный акцент сделан на защите лесов и водных ресурсов. Так, прокуратуре удалось вернуть государству три участка лесного фонда, ранее незаконно переданных частникам. Их стоимость составила 340 миллионов тенге. На коллегии также обсудили модернизацию очистных сооружений, борьбу со свалками и совершенствование процедур в сфере недропользования. По итогам заседания внесён акт прокурорского надзора и предложены новые меры для улучшения экологической ситуации в регионе.