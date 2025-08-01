В Караганде вспыхнул крупный пожар в двухэтажном здании
Пострадавших нет.
Сегодня, 00:15
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Сегодня, 00:15Сегодня, 00:15
175Фото: МЧС РК
В Караганде произошло возгорание в недействующем двухэтажном здании, расположенном неподалёку от школы, передает BAQ.KZ.
По информации ДЧС Карагандинской области, огонь охватил деревянные конструкции крыши, площадь пожара составила 290 кв.м. Пожарные расчёты прибыли на место и приступили к тушению.
"Благодаря оперативным действиям подразделений противопожарной службы, пожар был ликвидирован в кратчайшие сроки. Распространения огня на соседние постройки удалось избежать", - говорится в сообщении ведомства.
Пострадавших нет.
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