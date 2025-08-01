В Караганде произошло возгорание в недействующем двухэтажном здании, расположенном неподалёку от школы, передает BAQ.KZ.

По информации ДЧС Карагандинской области, огонь охватил деревянные конструкции крыши, площадь пожара составила 290 кв.м. Пожарные расчёты прибыли на место и приступили к тушению.

"Благодаря оперативным действиям подразделений противопожарной службы, пожар был ликвидирован в кратчайшие сроки. Распространения огня на соседние постройки удалось избежать", - говорится в сообщении ведомства.

Пострадавших нет.