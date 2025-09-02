Вечером на улице Актюбинской в Караганде произошёл пожар в трёхэтажном здании лицея-интерната, передает BAQ.KZ.

Загорелась деревянная обрешётка кровли на площади 15 квадратных метров.

Огнеборцы Министерства по чрезвычайным ситуациям прибыли на место чрезвычайно оперативно и локализовали возгорание, не позволив пламени распространиться дальше.

До прибытия пожарных силами администрации и персонала было организовано экстренное покидание здания: эвакуировались 270 человек, в том числе 240 детей. К счастью, никто не пострадал.

Причины возгорания выясняются, по предварительным данным рассматриваются технические неисправности.