  • 2 Сентября, 20:24

В Караганде вспыхнул пожар в лицее-интернате

МЧС предотвратило трагедию.

Сегодня, 19:40
155

Вечером на улице Актюбинской в Караганде произошёл пожар в трёхэтажном здании лицея-интерната, передает BAQ.KZ.

Загорелась деревянная обрешётка кровли на площади 15 квадратных метров.

Огнеборцы Министерства по чрезвычайным ситуациям прибыли на место чрезвычайно оперативно и локализовали возгорание, не позволив пламени распространиться дальше.

До прибытия пожарных силами администрации и персонала было организовано экстренное покидание здания: эвакуировались 270 человек, в том числе 240 детей. К счастью, никто не пострадал.

Причины возгорания выясняются, по предварительным данным рассматриваются технические неисправности.

