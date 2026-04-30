Юноша выпал из окна в Караганде

В Караганде спасатели оказали помощь пострадавшему молодому человеку, передает BAQ.kz.

Инцидент произошёл в микрорайоне Степной-4. В одном из 10-этажных жилых домов при невыясненных обстоятельствах из окна квартиры на третьем этаже выпал парень 2006 года рождения.

Сотрудники ДЧС с помощью трёхколенной лестницы сняли его с козырька подъезда и передали медикам.

Пострадавшего доставили в больницу. По данным врачей, его состояние оценивается как средней степени тяжести.