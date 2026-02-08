Спасатели МЧС предотвратили взрыв и не дали огню уничтожить баню. В Караганде на проспекте Бухар Жырау произошло загорание отдельно стоящей бани, передаёт BAQ.KZ.

"Загорелись деревянная обрешётка кровли и перекрытия, обшивка стен, а также бытовая техника в кухонном помещении", - сообщили в МЧС.

Оперативно прибывшие на место подразделения МЧС локализовали пожар и ликвидировали его благодаря слаженным действиям. Во время тушения огнеборцы вынесли газовый баллон, предотвращив возможный взрыв.

Причина возгорания устанавливается.