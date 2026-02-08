В Караганде загорелась баня
Пострадавших нет.
Сегодня, 22:32
88Фото: Pixabay.com
Спасатели МЧС предотвратили взрыв и не дали огню уничтожить баню. В Караганде на проспекте Бухар Жырау произошло загорание отдельно стоящей бани, передаёт BAQ.KZ.
"Загорелись деревянная обрешётка кровли и перекрытия, обшивка стен, а также бытовая техника в кухонном помещении", - сообщили в МЧС.
Оперативно прибывшие на место подразделения МЧС локализовали пожар и ликвидировали его благодаря слаженным действиям. Во время тушения огнеборцы вынесли газовый баллон, предотвращив возможный взрыв.
Причина возгорания устанавливается.
