В Караганде зажгли главную новогоднюю ёлку
Карагандинцев ждал фейерверк.
В Караганде дан старт новогодним праздникам — на площади Независимости высокая зелёная красавица засверкала разноцветными огнями. Её украсили десятки игрушек и гирлянд, а рядом установили светящиеся декоративные конструкции, передаёт BAQ.KZ.
По сказочному сценарию на праздник попытались посягнуть злые персонажи — Қар Ханшайымы, Боран и Мұз.
Однако карагандинцы не дали испортить настроение: свет фонариков смартфонов и дружные улыбки "разогнали" холод.
Кульминацией вечера стал долгожданный момент. Дед Мороз, Снегурочка и символ 2026 года, Красная Огненная Лошадь, зажгли огни на главной новогодней ёлке, предложив всем загадать самое заветное желание.
"Поздравляю всех с наступающим Новым, 2026 годом, друзья! Пусть свет новогодней ёлки озарит наш город, а каждый войдёт в новый год с улыбкой и ощущением счастья. Пусть он принесёт здоровье, удачу и благополучие. Мира и процветания нашей стране!", — обратился к горожанам Дед Мороз.
Вокруг ёлки собрались жители и гости Караганды, чтобы вместе окунуться в атмосферу праздника.
Завершением праздника стали яркий фейерверк и выступления местных исполнителей.
Новогодние торжества продолжились в Центральном парке, где открыли линейный каток и также зажгли огни на ёлке. Здесь появились новые фотозоны и светящиеся фигуры, превращающие обычную прогулку в настоящее зимнее волшебство.
