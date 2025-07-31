В Караганде женщина выпала из окна многоквартирного дома, передает BAQ.KZ.

По данным ДП Карагандинской области, инцидент произошел сегодня в жилом комплексе "Трилистник".

В департаменте полиции Карагандинской области подтвердили факт и сообщили, что в настоящее время ведётся проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

О состоянии женщины пока не сообщается.