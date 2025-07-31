  • 31 Июля, 22:40

В Караганде женщина выпала из окна многоэтажного дома

О ее состоянии пока не сообщается.

Сегодня, 21:15
АВТОР
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pixabay Сегодня, 21:15
Сегодня, 21:15
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Фото: pixabay

В Караганде женщина выпала из окна многоквартирного дома, передает BAQ.KZ.

По данным ДП Карагандинской области, инцидент произошел сегодня в жилом комплексе "Трилистник".

В департаменте полиции Карагандинской области подтвердили факт и сообщили, что в настоящее время ведётся проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

О состоянии женщины пока не сообщается. 

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