В Караганде женщина выпала из окна многоэтажного дома
О ее состоянии пока не сообщается.
Сегодня, 21:15
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Сегодня, 21:15Сегодня, 21:15
195Фото: pixabay
В Караганде женщина выпала из окна многоквартирного дома, передает BAQ.KZ.
По данным ДП Карагандинской области, инцидент произошел сегодня в жилом комплексе "Трилистник".
В департаменте полиции Карагандинской области подтвердили факт и сообщили, что в настоящее время ведётся проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
О состоянии женщины пока не сообщается.
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