В Карагандинской области благоустроили родники

Во время реконструкции специалисты расчистили прилегающую территорию, укрепили природным камнем места выхода воды, оборудовали удобные подходы и пешеходные дорожки, установили беседки и малые архитектурные формы, обустроили парковки и выполнили озеленение.

Благодаря этому родники стали более удобными и безопасными для посетителей, сохранив при этом свой естественный облик.

Качество воды в обоих источниках подтверждено лабораторными исследованиями.

Работы выполнили в рамках республиканской экологической акции «Мөлдір бұлақ», реализуемой по инициативе Министерства водных ресурсов и ирригации РК и общенациональной программы «Таза Қазақстан».

По словам акима посёлка Карабас Махсата Таттимбетова, родник «Сарышокы», расположенный рядом с республиканской трассой с интенсивным движением, давно нуждался в благоустройстве.

— По программе «Таза Қазақстан» было принято решение привести в порядок сам источник и прилегающую территорию. Теперь каждый, кто проезжает по этой дороге, может остановиться, отдохнуть и набрать чистой, холодной воды. Призываем всех бережно относиться к этому месту и соблюдать чистоту, — сказал Махсат Таттимбетов.

С результатами благоустройства ознакомились аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев и вице-министр водных ресурсов и ирригации РК Талгат Момышев.

Ермаганбет Булекпаев поблагодарил волонтёров, представителей общественных организаций, молодёжь и всех жителей, поддерживающих экологические инициативы.

— «Бұлақ көрсен — көзін аш» — «Увидел родник — расчисти его» — эта древняя казахская пословица как нельзя лучше отражает отношение нашего народа к воде как к источнику жизни и общему достоянию. Забота о водных источниках — это ответственность перед будущими поколениями. Уверен, что сегодняшняя акция станет ещё одним важным шагом в реализации программы «Таза Қазақстан» и внесёт весомый вклад в сохранение природного наследия нашей страны, — сказал Талгат Момышев.

Родники в Топаре и Жартасе хорошо известны местным жителям.

По преданию, ещё во времена Шерубая-батыра путники останавливались у родника «Сарышокы», чтобы утолить жажду.

Сегодня источник получил новую жизнь, сохранив своё природное значение.

— Я много лет набираю воду именно из этого родника. Она очень чистая, мы даже сами отвозили её на анализ в лабораторию Караганды. Теперь здесь сделали удобный подход к воде, установили беседку, информационную табличку и благоустроили территорию. Большое спасибо всем, кто участвовал в этой работе! — поделился житель Топара Марат Құлжанбеков.

Также благоустроен родник в Старой Тихоновке.

Работа по благоустройству природных источников в Карагандинской области будет продолжена.