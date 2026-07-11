В Карагандинской области благоустроили родники
В Абайском районе Карагандинской области благоустроили два природных источника — в посёлке Топар и селе Жартас.
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Во время реконструкции специалисты расчистили прилегающую территорию, укрепили природным камнем места выхода воды, оборудовали удобные подходы и пешеходные дорожки, установили беседки и малые архитектурные формы, обустроили парковки и выполнили озеленение.
Благодаря этому родники стали более удобными и безопасными для посетителей, сохранив при этом свой естественный облик.
Качество воды в обоих источниках подтверждено лабораторными исследованиями.
Работы выполнили в рамках республиканской экологической акции «Мөлдір бұлақ», реализуемой по инициативе Министерства водных ресурсов и ирригации РК и общенациональной программы «Таза Қазақстан».
По словам акима посёлка Карабас Махсата Таттимбетова, родник «Сарышокы», расположенный рядом с республиканской трассой с интенсивным движением, давно нуждался в благоустройстве.
— По программе «Таза Қазақстан» было принято решение привести в порядок сам источник и прилегающую территорию. Теперь каждый, кто проезжает по этой дороге, может остановиться, отдохнуть и набрать чистой, холодной воды. Призываем всех бережно относиться к этому месту и соблюдать чистоту, — сказал Махсат Таттимбетов.
С результатами благоустройства ознакомились аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев и вице-министр водных ресурсов и ирригации РК Талгат Момышев.
Ермаганбет Булекпаев поблагодарил волонтёров, представителей общественных организаций, молодёжь и всех жителей, поддерживающих экологические инициативы.
— «Бұлақ көрсен — көзін аш» — «Увидел родник — расчисти его» — эта древняя казахская пословица как нельзя лучше отражает отношение нашего народа к воде как к источнику жизни и общему достоянию. Забота о водных источниках — это ответственность перед будущими поколениями. Уверен, что сегодняшняя акция станет ещё одним важным шагом в реализации программы «Таза Қазақстан» и внесёт весомый вклад в сохранение природного наследия нашей страны, — сказал Талгат Момышев.
Родники в Топаре и Жартасе хорошо известны местным жителям.
По преданию, ещё во времена Шерубая-батыра путники останавливались у родника «Сарышокы», чтобы утолить жажду.
Сегодня источник получил новую жизнь, сохранив своё природное значение.
— Я много лет набираю воду именно из этого родника. Она очень чистая, мы даже сами отвозили её на анализ в лабораторию Караганды. Теперь здесь сделали удобный подход к воде, установили беседку, информационную табличку и благоустроили территорию. Большое спасибо всем, кто участвовал в этой работе! — поделился житель Топара Марат Құлжанбеков.
Также благоустроен родник в Старой Тихоновке.
Работа по благоустройству природных источников в Карагандинской области будет продолжена.
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