В Абайском районе в рамках общенациональной акции "Таза Қазақстан" прошёл экологический квест для школьников под названием "Береги природу!", передает BAQ.KZ.

Более 100 учеников среднего звена приняли участие в увлекательной и познавательной игре, которая стала для них не просто развлечением, а настоящим уроком ответственности перед окружающей средой.

Организаторы подготовили семь интерактивных станций, на которых детей ждали задания, направленные на развитие экологического мышления. В игровой форме участники учились сортировать мусор, знакомились с принципами переработки отходов, разбирали повседневные действия, которые либо помогают природе, либо вредят ей.

Каждое испытание на маршруте квеста стало для ребят шагом к осознанию простой, но важной мысли: забота о природе начинается с ежедневных поступков.

Особое внимание организаторы уделили воспитательному моменту. Темирлан Какенов, эколог и председатель общественного объединения "Молодёжный Альянс", отметил:

— "Таза Қазақстан" — это не только уборка территорий. А в первую очередь формирование экологического сознания. И закладывать его необходимо с раннего возраста. Сегодняшний квест — способ донести до детей простую, но очень важную мысль: природу нужно любить и беречь каждый день.

По словам участников, экоквест стал для них не просто прогулкой на свежем воздухе, а вдохновляющим путешествием в мир экологии, где каждый понял: чистая и зелёная страна начинается с каждого из нас.