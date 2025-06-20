В Карагандинской области дорожный каток раздавил водителя фуры
Жуткая смерть на дороге.
Сегодня, 07:28
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Сегодня, 07:28Сегодня, 07:28
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На трассе Балхаш-Караганда произошла страшная авария, в которой погиб 56-летний водитель грузовика, перевозившего дорожный каток, передает BAQ.KZ со ссылкой на КТК. По информации сайта ktk.kz, трагедия случилась из-за лопнувшего колеса у фуры, которая на большой скорости снесла разделительный брус и потеряла управление. В результате каток сорвался с креплений и раздавил кабину автомобиля - водитель погиб на месте.
Очевидцы отмечают, что грузовик двигался с очень высокой скоростью, что, возможно, и стало причиной происшествия. Сейчас полиция проводит проверку и выясняет все обстоятельства аварии.