В Карагандинской области готовятся к паводкам
Сегодня, 21:05
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 21:05Сегодня, 21:05
101Фото: Pixabay.com
В целях оценки готовности Карагандинской области к паводковому периоду 2026 года заместителем председателя Комитета предупреждения чрезвычайных ситуаций МЧС РК Асетом Жилкайдаровым проводится объезд паводкоопасных населённых пунктов региона, передаёт BAQ.KZ.
В рамках инспектирования запланированы объезды паводкоопасных населённых пунктов Абайского, Актогайского, Бухар-Жырауского и Шетского районов, а также городов Темиртау и Караганды.
В ходе объезда оценивается состояние защитных валов, русел рек, водоотводных каналов и гидротехнических сооружений. По каждому выявленному фактору принимаются оперативные решения, направленные на предупреждение возможных последствий.
Самое читаемое
- 600 млн долга и 20 лет без инвестиций: что происходит с трамваями в Усть-Каменогорске
- 142 свалки ликвидировано в Актюбинской области
- Аудит выявил нарушения почти на 12 млрд тенге в Жамбылской области
- Дихан Камзабекұлы предложил обозначить в Конституции светскость системы образования и культуры
- В Японии прощаются с последними пандами перед их возвращением в Китай