В целях оценки готовности Карагандинской области к паводковому периоду 2026 года заместителем председателя Комитета предупреждения чрезвычайных ситуаций МЧС РК Асетом Жилкайдаровым проводится объезд паводкоопасных населённых пунктов региона, передаёт BAQ.KZ.

В рамках инспектирования запланированы объезды паводкоопасных населённых пунктов Абайского, Актогайского, Бухар-Жырауского и Шетского районов, а также городов Темиртау и Караганды.

В ходе объезда оценивается состояние защитных валов, русел рек, водоотводных каналов и гидротехнических сооружений. По каждому выявленному фактору принимаются оперативные решения, направленные на предупреждение возможных последствий.