В Карагандинской области начали активно внедрять цифровые технологии для повышения безопасности и комфорта на дорогах. Об этом сообщил аким региона Ермаганбет Булекпаев на пресс-конференции в СЦК, передает BAQ.KZ.

По его словам, в пилотном режиме запущен проект JoLScan, который позволяет определять дефекты дорожного полотна с помощью данных, поступающих с камер машин скорой помощи.

"Внедрены умные светофоры, интегрированные с сервисом Яндекс.Навигатор. Водители могут видеть сигнал ближайшего светофора и время, оставшееся до его переключения. Проект по умным парковкам объединяет видеокамеры и искусственный интеллект, показывая в реальном времени свободные места", — отметил глава области.

Кроме того, карагандинские IT-разработчики создали стартап для кафе и ресторанов — систему автоматического контроля обслуживания, мотивации персонала и повышения среднего чека.

Ермаганбет Булекпаев добавил, что в регионе наблюдается ежегодный рост налоговых поступлений от IT-компаний на 35%, что говорит о динамичном развитии цифрового сектора экономики.