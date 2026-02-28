26 февраля сотрудники управления по противодействию наркопреступности пресекли деятельность подпольной лаборатории по производству синтетических наркотиков в Карагандинской области. Об этом сообщили в Министерство внутренних дел Республики Казахстан, передает BAQ.KZ.

По данным ведомства, задержан один подозреваемый. Во время обыска по месту его проживания полицейские обнаружили канистры с готовым наркотиком «скорость», прекурсоры, химический реактор, оборудование для фильтрации и сушки, пресс, ацетон и другие реагенты, а также электронные весы, вакууматоры и средства индивидуальной защиты.

«В целом в незаконный оборот не допущено 40 кг готовых наркотиков и около 5 тонн прекурсоров, которые оцениваются более чем в два миллиона долларов США», — говорится в сообщении МВД.

По предварительной информации, подозреваемый мог быть связан с куратором одного из Telegram-каналов, а произведенная продукция предназначалась для распространения на территории Карагандинской области.

В настоящее время следственные действия продолжаются. Правоохранительные органы устанавливают каналы поставки прекурсоров и возможных соучастников.