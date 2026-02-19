Специализированный межрайонный экономический суд Карагандинской области удовлетворил иск уполномоченного органа о ликвидации частной школы, зарегистрированной в форме ТОО, за ведение образовательной деятельности без лицензии, передает BAQ.KZ.

Школа была зарегистрирована 13 мая 2025 года с видом деятельности «общее среднее образование» и начала учебный процесс 2 сентября 2025 года без соответствующего разрешения. Ранее организация уже привлекалась к административной ответственности по части 1 статьи 463 КоАП за деятельность без лицензии, штраф был уплачен полностью.

Представители ТОО настаивали, что школа создана для реализации проекта на 280 мест, здание построено за счёт частных инвестиций, в учебном процессе участвуют 166 учеников, включая детей из многодетных и неполных семей, а штате работает 35 сотрудников. По их словам, пакет документов для получения лицензии готов на 90%, а заявление подано 3 февраля 2026 года и находится на рассмотрении.

Суд, однако, подчеркнул, что ранее уполномоченный орган дважды отказал в выдаче лицензии, отказы не были обжалованы. Лицензия является обязательной для соблюдения государственных стандартов образования, наличия квалифицированных педагогов, учебной литературы и безопасной инфраструктуры, а также даёт право выдавать аттестаты государственного образца.

Исходя из этого, суд признал доводы ТОО несостоятельными и постановил ликвидировать юридическое лицо. Решение суда пока не вступило в законную силу.