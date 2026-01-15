В Карагандинской области пересматривают подходы к профилактике суицидов среди детей и подростков. Специальный алгоритм раннего реагирования разработан по инициативе прокуратуры региона и уже внедряется в школах и колледжах области, передает BAQ.KZ.

Вопросы защиты жизни и психологического здоровья несовершеннолетних обсудили на заседании Межведомственной комиссии в областном акимате с участием представителей профильных госорганов, системы образования и специалистов социальной сферы.

Как сообщила старший помощник прокурора Карагандинской области Айжан Оразбекова, новый алгоритм направлен на своевременное выявление тревожных сигналов в поведении детей и чётко регламентирует действия педагогов, психологов и администрации учебных заведений.

"Алгоритм определяет, какие шаги должны предпринимать классные руководители, кураторы, школьные психологи и руководство при возникновении рисков. В его основе — раннее выявление проблем, внимательное отношение к ребёнку, конфиденциальность и недопустимость бездействия", — отметила она.

Среди ключевых причин трагических случаев специалисты называют дефицит родительского внимания, семейные конфликты, чувство одиночества, переживания из-за первой любви и утрату близких. Для более точного мониторинга эмоционального состояния школьников в учебных заведениях внедрён "Дневник настроения" — цифровой инструмент, позволяющий выявлять потенциальные риски на ранней стадии.

Центр психической поддержки региона разработал программу модульного обучения для педагогов и психологов с акцентом на индивидуальную работу с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации. В настоящее время под постоянным патронажем специалистов находятся более 23 тысяч учащихся из социально уязвимых и неблагополучных семей, а также состоящие на различных видах учёта.

Отдельно был поднят вопрос дефицита школьных психологов. По словам руководителя управления образования Карагандинской области Дулата Жекебаева, для решения кадровой проблемы заключён меморандум с Карагандинским национальным исследовательским университетом имени Е. Букетова. Подготовка специалистов также ведётся за счёт грантов акима области, на республиканском уровне прорабатывается вопрос повышения заработной платы педагогов-психологов.

Подводя итоги заседания, аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев подчеркнул, что, несмотря на определённые положительные сдвиги, проблема остаётся актуальной.