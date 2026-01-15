В Карагандинской области меняют подход к профилактике детских суицидов
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Карагандинской области пересматривают подходы к профилактике суицидов среди детей и подростков. Специальный алгоритм раннего реагирования разработан по инициативе прокуратуры региона и уже внедряется в школах и колледжах области, передает BAQ.KZ.
Вопросы защиты жизни и психологического здоровья несовершеннолетних обсудили на заседании Межведомственной комиссии в областном акимате с участием представителей профильных госорганов, системы образования и специалистов социальной сферы.
Как сообщила старший помощник прокурора Карагандинской области Айжан Оразбекова, новый алгоритм направлен на своевременное выявление тревожных сигналов в поведении детей и чётко регламентирует действия педагогов, психологов и администрации учебных заведений.
"Алгоритм определяет, какие шаги должны предпринимать классные руководители, кураторы, школьные психологи и руководство при возникновении рисков. В его основе — раннее выявление проблем, внимательное отношение к ребёнку, конфиденциальность и недопустимость бездействия", — отметила она.
Среди ключевых причин трагических случаев специалисты называют дефицит родительского внимания, семейные конфликты, чувство одиночества, переживания из-за первой любви и утрату близких. Для более точного мониторинга эмоционального состояния школьников в учебных заведениях внедрён "Дневник настроения" — цифровой инструмент, позволяющий выявлять потенциальные риски на ранней стадии.
Центр психической поддержки региона разработал программу модульного обучения для педагогов и психологов с акцентом на индивидуальную работу с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации. В настоящее время под постоянным патронажем специалистов находятся более 23 тысяч учащихся из социально уязвимых и неблагополучных семей, а также состоящие на различных видах учёта.
Отдельно был поднят вопрос дефицита школьных психологов. По словам руководителя управления образования Карагандинской области Дулата Жекебаева, для решения кадровой проблемы заключён меморандум с Карагандинским национальным исследовательским университетом имени Е. Букетова. Подготовка специалистов также ведётся за счёт грантов акима области, на республиканском уровне прорабатывается вопрос повышения заработной платы педагогов-психологов.
Подводя итоги заседания, аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев подчеркнул, что, несмотря на определённые положительные сдвиги, проблема остаётся актуальной.
"Все мы несём персональную ответственность за детей, находящихся в зоне риска. Необходимо чётко выстроить межведомственное взаимодействие и принять дополнительные меры", — заявил глава региона, поручив проработать вопрос создания отдельного управления по защите прав детей.
Самое читаемое
- Военнослужащие береговой охраны Атырау несут службу в аварийном здании
- Жители Темиртау остались без отопления в разгар сильных морозов
- Город Алатау может стать напрямую подчинённым правительству — депутат
- В каких регионах Казахстана закрыли трассы из-за непогоды
- Военнослужащий Нацгвардии выстрелил в себя на полигоне под Алматы