В Карагандинской области нашли заблудившегося мужчину
Мужчина заблудился из-за густого тумана.
Сегодня 2026, 11:35
131Фото: Pixabay.com
Утром мужчина 1996 года рождения вышел пешком из поселка Актау в направлении города Темиртау и из-за сильного тумана потерял ориентировку и заблудился, передает BAQ.KZ.
В Карагандинской области, в 5 км от города Темиртау, силы спасателей МЧС и местных исполнительных органов выехали на поиски мужчины 1996 года рождения.
В результате проведенных поисково-спасательных работ мужчина был найден в 3 км от поселка Актау и доставлен в населенный пункт. В медицинской помощи он не нуждался.
