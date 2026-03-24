Утром мужчина 1996 года рождения вышел пешком из поселка Актау в направлении города Темиртау и из-за сильного тумана потерял ориентировку и заблудился, передает BAQ.KZ.

В Карагандинской области, в 5 км от города Темиртау, силы спасателей МЧС и местных исполнительных органов выехали на поиски мужчины 1996 года рождения.

В результате проведенных поисково-спасательных работ мужчина был найден в 3 км от поселка Актау и доставлен в населенный пункт. В медицинской помощи он не нуждался.