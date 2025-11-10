В Карагандинской области археологи сделали уникальную находку — нетронутое погребение сакского воина, передает BAQ.KZ со ссылкой акимат Карагандинской области.

На глубине чуть более метра исследователи обнаружили скелет мужчины, в правой руке которого находился бронзовый меч — акинак. Рядом с ним лежали пять металлических наконечников стрел и золотая серьга, подчеркивающая высокий статус погребённого.

Находка была сделана этим летом археологами Карагандинского областного историко-краеведческого музея во время раскопок могильника Карабие в Актогайском районе. Курган №1 оказался полностью нетронутым, что является большой редкостью для сакских памятников.

"После снятия плит перекрытия мы увидели скелет в полном анатомическом порядке. В правой ладони у него был акинак. Подобных находок у нас не было уже много лет", — рассказал заведующий отделом общей истории, археологии и этнографии музея Даурен Жусупов.

Погребение датируется VII–VI веками до нашей эры и, по мнению учёных, принадлежало представителю воинской элиты. Особый интерес вызывает цельнолитой двулезвийный бронзовый акинак длиной около 30 сантиметров, украшенный фигурами степных хищных птиц.

"Такой формы и оформления акинака в Казахстане больше пока не найдено. Этот предмет отражает высокий уровень металлургии и художественного вкуса сакской эпохи", — отметил археолог, кандидат исторических наук Арман Бейсенов.

Все предметы будут переданы в фонды областного музея. Учёные готовятся провести металлографический, радиоуглеродный и антропологический анализы, чтобы раскрыть тайны этого древнего захоронения. Итоги исследований обещают представить зимой следующего года.