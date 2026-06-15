В Карагандинской области назначили нового прокурора
Должность прокурора региона занял Мурат Тлеубердиев, ранее возглавлявший прокуратуру Туркестанской области.
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В Карагандинской области произошли кадровые изменения в органах прокуратуры. На должность прокурора региона назначен старший советник юстиции Мурат Тлеубердиев.
Новый руководитель надзорного органа имеет многолетний опыт работы в системе прокуратуры. Он окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби и Казахский государственный юридический университет.
Свою карьеру в органах прокуратуры Мурат Тлеубердиев начал в 1999 году. За годы службы занимал различные должности в прокуратуре Алматы, работал прокурором Ауэзовского и Алмалинского районов, а также заместителем прокурора города.
Кроме того, он руководил подразделениями, отвечающими за защиту интересов государства в судах, а также возглавлял Департамент кадрового развития Генеральной прокуратуры Казахстана.
С 2023 года до нового назначения Мурат Тлеубердиев занимал должность прокурора Туркестанской области.
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