В Карагандинской области произошли кадровые изменения в органах прокуратуры. На должность прокурора региона назначен старший советник юстиции Мурат Тлеубердиев.

Новый руководитель надзорного органа имеет многолетний опыт работы в системе прокуратуры. Он окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби и Казахский государственный юридический университет.

Свою карьеру в органах прокуратуры Мурат Тлеубердиев начал в 1999 году. За годы службы занимал различные должности в прокуратуре Алматы, работал прокурором Ауэзовского и Алмалинского районов, а также заместителем прокурора города.

Кроме того, он руководил подразделениями, отвечающими за защиту интересов государства в судах, а также возглавлял Департамент кадрового развития Генеральной прокуратуры Казахстана.

С 2023 года до нового назначения Мурат Тлеубердиев занимал должность прокурора Туркестанской области.