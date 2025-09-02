На охраняемом объекте ТОО "ГРЭС" в поселке Топар произошёл трагический инцидент с участием сотрудников специализированной службы охраны, передает BAQ.KZ.

Как сообщили официальные источники, 31 августа около 21:00 один из сотрудников, находясь на службе, по неосторожности произвел выстрел из табельного оружия, смертельно ранив своего напарника.

В результате происшествия по факту случившегося возбуждено уголовное дело. Подозреваемый был задержан и водворён в изолятор временного содержания.

В настоящее время ведётся досудебное и служебное расследование, обстоятельства трагедии уточняются.

"В интересах следствия иные сведения пока не разглашаются", — отметили в официальном комментарии.