В Карагандинской области охранник случайно застрелил напарника
Трагедия на охраняемом объекте.
Сегодня, 14:09
На охраняемом объекте ТОО "ГРЭС" в поселке Топар произошёл трагический инцидент с участием сотрудников специализированной службы охраны, передает BAQ.KZ.
Как сообщили официальные источники, 31 августа около 21:00 один из сотрудников, находясь на службе, по неосторожности произвел выстрел из табельного оружия, смертельно ранив своего напарника.
В результате происшествия по факту случившегося возбуждено уголовное дело. Подозреваемый был задержан и водворён в изолятор временного содержания.
В настоящее время ведётся досудебное и служебное расследование, обстоятельства трагедии уточняются.
"В интересах следствия иные сведения пока не разглашаются", — отметили в официальном комментарии.