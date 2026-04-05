В Карагандинской области перевернулся вахтовый автобус с рабочими
Пострадали более 30 человек.
В Каркаралинском районе Карагандинской области перевернулся вахтовый автобус, в котором находились около 50 рабочих. Дорожно-транспортное происшествие произошло 5 апреля в 15 километрах от села Бесоба, передает BAQ.KZ.
По данным МЧС Казахстана, в результате аварии пострадали более 30 человек. На место происшествия оперативно прибыли спасатели и приступили к оказанию помощи пострадавшим.
Для эвакуации людей был задействован вертолёт «Казавиаспас» МЧС. Воздушным судном троих пострадавших доставили в медицинские учреждения Караганды.
Кроме того, ещё 30 человек силами спасателей на вахтовом транспорте в сопровождении бригад скорой помощи и специалистов Центра медицины катастроф были доставлены в больницу посёлка Ботакара. По предварительным данным, их состояние оценивается как средней степени тяжести.
В ликвидации последствий ДТП участвовали подразделения МЧС, Центра медицины катастроф, службы «Казавиаспас», бригады скорой помощи, полиция, а также представители ТМСП «Матак». Ситуация находится под контролем спасательных служб.
Самое читаемое
- Почти 900 нарушений ПДД выявили за сутки в Алматинской области
- В селе Машат Туркестанской области найдено тело утонувшей девочки
- Три американских самолета сбиты новой системой ПВО Ирана
- В Шымкенте внедряют пилотный проект по раздельному сбору отходов
- Рынки Актобе не обеспечены холодильными витринами и водопроводом: аким проверил состояние