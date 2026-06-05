В Карагандинской области посевные площади увеличили до 1,2 млн га

Премьер-министр РК Олжас Бектенов в рамках рабочей поездки в Северо-Казахстанскую область провёл совещание по вопросам завершения весенне-полевых работ и развития АПК. В режиме селектора в нём приняли участие аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев и сельхозтоваропроизводители региона.

На совещании обсудили разные вопросы: от повышения производительности и поддержки аграриев до ветеринарной безопасности и рационального использования воды.

— Сельское хозяйство является приоритетным направлением экономики страны. Президент Касым-Жомарт Токаев уделяет особое внимание динамичному развитию отрасли и подчеркивает её важность для повышения качества жизни сельских жителей, а также роль в продовольственной безопасности и обеспечении устойчивого экономического роста, — отметил Олжас Бектенов.

В Карагандинской области весенне-полевые работы завершены в полном объёме.

В этом году сельскохозяйственные культуры размещены на площади 1 млн 231,2 тыс. га, что почти на 50 тысяч га больше, чем годом ранее. Аграрии воспользовались мерами государственной поддержки для приобретения качественных семян и минеральных удобрений.

Руководитель ТОО «Шахтёрское» Георгий Прокоп отметил, что действующие программы льготного кредитования помогают хозяйствам заранее готовиться к новому сезону.

— Если раньше мы брали займы только на проведение весенне-полевых работ, то сейчас по программе «Кен дала» можем получить средства ещё осенью, заранее закупив удобрения, средства защиты растений и технику. Всё это под 5 % годовых. Это очень хорошее подспорье для сельских тружеников, — сказал Георгий Прокоп.

Председатель Карагандинского филиала Союза фермеров Казахстана Игорь Жабяк считает, что сельское хозяйство должно стать одним из главных драйверов экономики страны. По его словам, в регионе активно развиваются как растениеводство, так и животноводство, внедряются цифровые технологии и современные автоматизированные решения, в том числе на новых молочно-товарных фермах.