  • 22 Ноября, 15:08

В Карагандинской области появится QR-код с советами по безопасности

Пройдя по коду, можно узнать, как противостоять мошенникам, защититься от наркопреступности.

Сегодня, 13:36
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Акимат Карагандинской области Сегодня, 13:36
Сегодня, 13:36
90
Фото: Акимат Карагандинской области

Прокуратура Карагандинской области запускает новый проект в рамках концепции "Закон и порядок", позволяющий жителям легко получать информацию о профилактике правонарушений через QR-код, передаёт BAQ.KZ.

По информации акимата, ссылку разместят в общественном транспорте, учебных и государственных заведениях, а также в расчётно-сервисных центрах на квитанциях.

Пройдя по коду, можно узнать, как противостоять мошенникам, защититься от наркопреступности, дропперства, безопасно вести себя в интернете, а также куда обращаться в случае семейного насилия. Сервис включает шесть блоков: интернет-мошенничество, наркопреступность, дропперство, дорожная безопасность, конфликтные ситуации и этика в интернете.

Прокурор области Бауыржан Мырзакеров отметил, что информация будет регулярно обновляться и дополняться новыми разделами. Начальник первого управления прокуратуры Алмаз Бекмагамбетов подчеркнул, что правовая грамотность помогает людям избегать неприятных ситуаций и повышает уровень безопасности в регионе.

Самое читаемое

Наверх