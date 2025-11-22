Прокуратура Карагандинской области запускает новый проект в рамках концепции "Закон и порядок", позволяющий жителям легко получать информацию о профилактике правонарушений через QR-код, передаёт BAQ.KZ.

По информации акимата, ссылку разместят в общественном транспорте, учебных и государственных заведениях, а также в расчётно-сервисных центрах на квитанциях.

Пройдя по коду, можно узнать, как противостоять мошенникам, защититься от наркопреступности, дропперства, безопасно вести себя в интернете, а также куда обращаться в случае семейного насилия. Сервис включает шесть блоков: интернет-мошенничество, наркопреступность, дропперство, дорожная безопасность, конфликтные ситуации и этика в интернете.

Прокурор области Бауыржан Мырзакеров отметил, что информация будет регулярно обновляться и дополняться новыми разделами. Начальник первого управления прокуратуры Алмаз Бекмагамбетов подчеркнул, что правовая грамотность помогает людям избегать неприятных ситуаций и повышает уровень безопасности в регионе.