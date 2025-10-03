В Карагандинской области стартовала масштабная осенняя кампания по озеленению, передает BAQ.KZ со ссылкой на акимат области.

Работы развернулись на больших площадях, где высаживают деревья, устойчивые к местному климату — клён и вяз. Эти породы, по словам специалистов, лучше всего адаптированы к особенностям региона. План на 2025 год амбициозный: в общей сложности предполагается высадить около 840 тысяч сеянцев на площади почти 300 гектаров. Часть объёмов была реализована ещё весной, и сейчас работа продолжается.

Самые крупные участки находятся возле города Шахтинск. Там на территории в 161 гектар высадят примерно 400 тысяч двухлетних сеянцев, выращенных в Новодолинском питомнике — одном из крупнейших в регионе. Именно этот питомник ежегодно поставляет до 1,3 миллиона саженцев. Помимо традиционных вяза, клёна и сосны, в этом году здесь впервые начали выращивать также берёзу и боярышник.

Как рассказал инженер по воспроизводству лесов и лесоразведению Карагандинского управления по охране лесов и животного мира Эдуард Крюков, специалисты стараются восстанавливать леса в тех местах, где они были уничтожены, либо создавать новые массивы с нуля. "Мы создаём новые лесные массивы там, где раньше деревьев не было или они были повреждены. Для этого используем породы, которые лучше всего приспособлены к нашему климату и почвам", — отметил Крюков.

Одним из перспективных направлений развития отрасли станет строительство современной лесосеменной станции, благодаря которой приживаемость деревьев может достигать 80–90%, а новые саженцы будут готовы к высадке уже через полгода.

Качество местного посадочного материала подтверждено и практикой: так, сосны, высаженные два года назад на месте сгоревшего леса в районе Кирзавода, показали приживаемость в 90 процентов, что считается отличным результатом.

На сегодняшний день в лесных хозяйствах региона в запасе находится более 2,4 миллиона сеянцев клёна, вяза и сосны. Также продолжается активный сбор семян, чтобы обеспечить будущее лесопосадок.

В рамках долгосрочной программы озеленения, в Карагандинской области до 2027 года планируется высадить около 7 миллионов деревьев на территории свыше двух тысяч гектаров.