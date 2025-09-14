Полиция Карагандинской области усилила борьбу с незаконными пассажирскими перевозками. В рамках оперативно-профилактического мероприятия "Правопорядок" сотрудники батальона патрульной полиции проводят масштабные рейды, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Особое внимание уделяется минивэнам и микроавтобусам — Toyota Alphard, Estima, Honda Elysion, Mercedes-Benz Sprinter, Volkswagen Sharan и другим, которые используются для перевозки пассажиров без лицензии и технического контроля.

Только за два дня на специализированную стоянку было отправлено 24 автомобиля. Среди нарушений - незаконное переоборудование транспорта, отсутствие лицензии и техосмотра, неисправные машины, игнорирование ремней безопасности и правил дорожного движения, использование телефонов за рулём.

"Каждое такое нарушение - это прямая угроза жизни людей", - подчеркнул командир батальона патрульной полиции Медет Нурмуханов.

Он напомнил о трагедии 5 июля на трассе Астана - Караганда - Алматы, когда водитель KIA Sedona, грубо нарушив ПДД, спровоцировал ДТП. Машина загорелась, и происшествие стало наглядным подтверждением смертельного риска нелегальных перевозок.

В Департаменте полиции заявили, что рейды будут продолжены на постоянной основе. Главная цель - защитить граждан, обеспечить безопасность на дорогах и предотвратить новые трагедии.