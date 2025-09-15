В Карагандинской области пресекли кражи дизтоплива с железной дороги
В Карагандинской области пресечена деятельность преступной группы, занимавшейся хищением дизельного топлива с железнодорожных составов, передает BAQ.KZ.
Операцию провели сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью ДП региона совместно с департаментом КНБ, линейным отделом полиции на станции Караганда-Сортировочная при содействии транспортной прокуратуры.
На территории станции Ащису Бухар-Жырауского района задокументировано 28 эпизодов хищений. В результате спецоперации задержаны 17 человек.
В ходе 14 обысков изъяты около полутонны дизельного топлива, пустые канистры, используемые для перевозки, а также незарегистрированное огнестрельное оружие, числящееся утраченным в 2017 году в ОМВД РФ, 26 боеприпасов, 7 мобильных телефонов и наркотические вещества.
По факту возбуждено уголовное дело, следственные действия продолжаются.
