В Карагандинской области пресечена деятельность преступной группы, занимавшейся хищением дизельного топлива с железнодорожных составов, передает BAQ.KZ.

Операцию провели сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью ДП региона совместно с департаментом КНБ, линейным отделом полиции на станции Караганда-Сортировочная при содействии транспортной прокуратуры.

На территории станции Ащису Бухар-Жырауского района задокументировано 28 эпизодов хищений. В результате спецоперации задержаны 17 человек.

В ходе 14 обысков изъяты около полутонны дизельного топлива, пустые канистры, используемые для перевозки, а также незарегистрированное огнестрельное оружие, числящееся утраченным в 2017 году в ОМВД РФ, 26 боеприпасов, 7 мобильных телефонов и наркотические вещества.

По факту возбуждено уголовное дело, следственные действия продолжаются.