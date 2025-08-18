В Карагандинской области состоялся массовый забег "Марафон добра", приуроченный к 30-летию министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана и Дню спорта, передает BAQ.KZ. На старт дистанции в 5 километров вышли более 200 участников — сотрудники ДЧС региона и жители города.

Организаторы отметили, что марафон стал не только спортивным событием, но и акцией, направленной на укрепление ценностей добра, взаимопомощи и поддержки в обществе. Мероприятие объединило спасателей и горожан, пропагандируя здоровый образ жизни и значимость единства ради общей цели.