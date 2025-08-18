В Карагандинской области прошёл "Марафон добра"
Участвовали спасатели и жители региона.
Сегодня, 03:46
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 03:46Сегодня, 03:46
81Фото: inkaraganda.kz
В Карагандинской области состоялся массовый забег "Марафон добра", приуроченный к 30-летию министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана и Дню спорта, передает BAQ.KZ. На старт дистанции в 5 километров вышли более 200 участников — сотрудники ДЧС региона и жители города.
Организаторы отметили, что марафон стал не только спортивным событием, но и акцией, направленной на укрепление ценностей добра, взаимопомощи и поддержки в обществе. Мероприятие объединило спасателей и горожан, пропагандируя здоровый образ жизни и значимость единства ради общей цели.
Самое читаемое
- Концерт Дженнифер Лопес в Алматы принес городу более 10 млрд тенге
- В Астане проходит ярмарка продукции и ремесел из Таджикистана
- В Акмолинской области нашли пропавшую женщину
- Опубликовано письмо Мелании Трамп Владимиру Путину: полный текст
- Переговоры на Аляске открывают путь к миру - Эрдоган о встрече Путина и Трампа