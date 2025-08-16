В Карагандинской области пройдут учения по боевой подготовке
Жителей региона призывают не распространять непроверенные сообщения.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
С 15 августа по 15 сентября на территории Карагандинской области пройдут учения в рамках заранее запланированных мероприятий боевой подготовки, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата региона.
В ходе учений подразделения будут совершать марш на полигоны комбинированным способом — железнодорожным, воздушным и автомобильным транспортом. Информация о маршрутах передвижения военной техники будет по возможности публиковаться заранее.
В акимате подчеркнули, что проведение учений не повлияет на работу государственных и частных организаций и не нарушит повседневную жизнь граждан.
"Призываем пользователей социальных сетей не распространять непроверенные сообщения и видеоматериалы, а полагаться только на официальные источники", - говорится в сообщении акимата.
Самое читаемое
- В Туркестанской области бабушка пяти внуков родила тройню
- Борт Путина стал самым отслеживаемым самолетом на Flight Radar 24
- Зарплаты до 900 тысяч тенге: ТОП востребованных профессий в промышленности Казахстана
- Убийство школьника в селе Акжигит: суд приговорил обвиняемого к 10 годам лишения свободы
- Вымогал миллионы: блогер из Шымкента шантажировал бизнесмена