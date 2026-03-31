В Карагандинской области раскрыта группа, связанная с вымогательством и грабежами
Задержаны 20 человек, изъяты оружие и денежные средства.
В Карагандинской области полиция провела серию оперативных мероприятий, в результате которых была пресечена деятельность группы, подозреваемой в совершении ряда преступлений.
Операция проведена органами внутренних дел при координации подразделений по борьбе с организованной преступностью, сообщает Polisia.kz.
"В ходе оперативной разработки установлено, что один из участников группы, используя свое положение в спортивной среде, под предлогом поддержки и развития спорта вовлекал молодежь в совершение тяжких и особо тяжких преступлений", - сообщил представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.
По данным полиции, возбуждено шесть уголовных дел по фактам кражи, вымогательства, мошенничества и грабежей.
В результате проведенных мероприятий задержаны 20 человек. Проведено 47 санкционированных обысков.
"В ходе обысков из незаконного оборота изъяты огнестрельное и холодное оружие, боеприпасы, автотранспорт, крупные суммы денежных средств, в том числе в иностранной валюте, а также иные вещественные доказательства", - отметил Куандык Алпыс.
По оперативной информации, деятельность группы была направлена на расширение криминального влияния в регионе, в том числе с вовлечением молодежи.
В настоящее время задержанные проверяются на причастность к другим преступлениям.
"Любые попытки дестабилизации обстановки, вовлечения граждан в противоправную деятельность и оказания незаконного давления на них будут незамедлительно пресекаться в рамках действующего законодательства", - подчеркнул представитель МВД.
