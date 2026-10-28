В Карагандинской области расширяют производство курятины: запущен новый птичник

В Бухар-Жырауском районе заработал 28-й птичник ТОО «Акнар-ПФ». Объект рассчитан на 20,5 тысячи голов и позволит увеличить объёмы производства куриного мяса.

Проект реализован при государственной поддержке: предприятие получило льготное финансирование по программе «Агробизнес».

Новый птичник оснащён современным европейским оборудованием и системой интеллектуального климат-контроля. Она автоматически регулирует условия внутри помещения с учётом изменений температуры и других климатических факторов.

«Современный птичник, отвечающий всем стандартам, уже принял первых „жильцов“ и работает в штатном режиме. Оборудование внутри — от европейских производителей. Контроль за климатическими условиями осуществляется с помощью искусственного интеллекта. Система самостоятельно подстраивается под изменения климата и адаптирована к нашим широтам», — рассказал директор ТОО «Акнар-ПФ» Виктор Колчев.

Использование новых технологий позволит поддерживать качество продукции и сокращать энергозатраты за счёт точной настройки оборудования.

Здание построено из металлоконструкций и сэндвич-панелей, которые обеспечивают хорошую теплоизоляцию и упрощают обслуживание. Для содержания птицы предусмотрен свободный выгул.

Ожидается, что новый птичник будет производить 250–280 тонн мяса в год. В настоящее время общий объём производства предприятия составляет около 9 тысяч тонн курятины ежегодно.

Расширение производственных мощностей также позволит создать новые рабочие места.