В Карагандинской области разрабатывают высокотехнологичные беспилотники, предназначенные для обследования шахт, завалов и других опасных для людей объектов, передает BAQ.KZ.

Новая линейка дронов получила название GeoJet и включает несколько моделей, различающихся по размерам, конфигурации и функциональности.

Самый компактный аппарат серии — GeoJet Sphere, сферический дрон диаметром всего 23 сантиметра. Он способен работать в труднодоступных и ограниченных пространствах, недоступных для человека. Более крупные модели рассчитаны на полёты в протяжённых тоннелях, карьерах и горных выработках на разной глубине.

Дроны оснащены камерами сверхвысокого разрешения 8K с панорамной съёмкой в 360°, а встроенная система лазерного сканирования позволяет строить трёхмерные карты подземного пространства. Передача и обработка данных осуществляется через оптоволоконные каналы связи.

"С помощью наших дронов можно исследовать выработки и проводить визуальный осмотр. Встроенные сканеры позволяют обнаруживать скрытые пустоты внутри стен, которые часто становятся причиной обвалов", — пояснил главный инженер компании Сергей Муравьёв.

Аппараты уже успешно прошли полевые испытания в действующей железорудной шахте Карагандинской области, где выполнили задачи визуального осмотра, фотографирования и сканирования пустот.

"Полёты в ограниченном пространстве крайне сложны из-за турбулентных потоков, отсутствия GPS-сигнала и минимального обзора. Наши дроны демонстрируют высокую эффективность под землёй", — отметил руководитель компании Виталий Пучков.

Управление осуществляется в полуавтоматическом режиме, а система искусственного интеллекта анализирует данные датчиков и стабилизирует полёт в реальном времени.

Часть комплектующих производят непосредственно в Караганде, включая карбоновые рамы. Двигатели, LiDAR и процессоры закупаются за рубежом, а сборка, программирование, настройка и испытания выполняются в регионе.

Разработчики готовятся вывести линейку на рынок и предлагают технологическое решение для безопасной подземной разведки.