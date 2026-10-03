В Карагандинской области реализуют крупные инвестиционные проекты в АПК

В Карагандинской области расширяют производственные мощности агропромышленного комплекса, развивают орошаемое земледелие, молочное животноводство, переработку и хранение сельскохозяйственной продукции, а также рыбоводство.

Участники пресс-тура посетили предприятия, на которых сегодня создаются и расширяются производственные мощности, формируется сырьевая база и внедряются современные технологии.

Одним из ключевых объектов стало ТОО «Шахтерское» — градообразующее предприятие села Шахтерское, которым руководит Қазақстанның Еңбек Ері Георгий Прокоп.

Предприятие специализируется на выращивании семенного картофеля и зерновых культур. Хозяйство имеет статус элитно-семеноводческого хозяйства и является оригинатором семян зерновых культур.

В настоящее время здесь реализуются два инвестиционных проекта. Первый предусматривает вовлечение в сельскохозяйственный оборот 1 792 га орошаемых земель, второй — строительство овощехранилища мощностью 15 тыс. тонн.

При этом развитие предприятия выходит за рамки производственных задач. ТОО «Шахтерское» участвует и в развитии социальной инфраструктуры села.

«Мы понимаем свою ответственность перед селом и людьми, которые здесь живут и работают. Для нас социальная ответственность — это не отдельное направление, а часть общей стратегии развития предприятия. Поэтому вместе с инвестициями в производство мы вкладываемся в развитие социальной инфраструктуры и создание условий для жизни и труда наших работников», — отметил Георгий Прокоп.

Еще одно важное направление развития АПК региона — молочное животноводство.

На молочно-товарной ферме ТОО «МФ Рамадан» реализуется инвестиционный проект по расширению производства стоимостью 4,8 млрд тенге. Сегодня на ферме содержится более 1 тыс. голов крупного рогатого скота, а после реализации проекта поголовье планируется увеличить до 1,5 тыс. голов.

Предприятие производит около 27 тонн молока в сутки. Увеличение поголовья позволит нарастить объемы производства и укрепить сырьевую базу молочной отрасли.

От производства сырья — к его глубокой переработке. Эту цепочку наглядно демонстрирует ТОО «Нәтиже сүт фабрикасы», работающее с 2003 года.

Предприятие перерабатывает молоко и выпускает более 30 видов продукции. Производственная мощность составляет 86 тонн сырья в сутки, загрузка мощностей — 73%.

В ассортимент входят молоко, кефиры, йогурты, напитки «Снежок», ацидофилин, «Нарине», сметана, творог, сузбе, творожная масса, курт, сливочное масло, сыры и другая молочная продукция.

Сырье предприятие закупает через 22 заготовительных пункта. На производстве работают 191 человек. Основные рынки сбыта — Караганда, Астана, Экибастуз и Павлодар.

Доля предприятия составляет около 30% рынка Карагандинской области и порядка 2% рынка Казахстана. Предприятие также получает государственную поддержку в рамках мер поддержки переработки сельскохозяйственной продукции.

Развитие АПК региона охватывает не только традиционные направления. Одним из таких проектов является ТОО «Караганда Осетр», специализирующееся на выращивании осетровых видов рыб, производстве черной икры, переработке и реализации рыбной продукции.

На предприятии выращиваются стерлядь, русский осетр, сибирский осетр, белуга, а также гибрид калуги и амурского осетра.

Для выращивания рыбы используется вода из артезианских скважин, которая проходит дополнительную очистку, в том числе ультрафиолетовую стерилизацию.

Производственная инфраструктура включает рыбоводные бассейны, системы кислородного обогащения и глубокой очистки воды, насосные станции, вентиляционные камеры, цех копчения, а также участки переработки и упаковки.

Проектная мощность рыбоводной зоны составляет 2,5–3 тонны черной икры в год. Предприятие выпускает черную осетровую икру, охлажденную и живую рыбу и другую рыбную продукцию. Поголовье рыб имеет международные сертификаты CITES.

Крупнейшим по масштабу объектом пресс-тура стал молочно-товарный комплекс ТОО «Евразия инвест», рассчитанный на 6 тыс. голов дойного стада.

Первая очередь мощностью 1,2 тыс. голов уже введена в эксплуатацию. Сейчас ведется строительство второй очереди на 2,4 тыс. голов. Начало реализации третьей очереди аналогичной мощности запланировано на 2028 год.

После выхода комплекса на проектную мощность дойное стадо составит 6 тыс. голов, а общее поголовье с учетом молодняка превысит 15 тыс. голов. Ежегодный объем производства планируется довести до более 70 тыс. тонн молока.

Для формирования собственной кормовой базы компания располагает земельным фондом площадью 56 тыс. га, в том числе 10 тыс. га орошаемых земель.

Производственная инфраструктура комплекса включает также элеватор мощностью 35 тыс. тонн с перспективой расширения до 50 тыс. тонн. Качество зерновых и масличных культур контролируется собственной лабораторией.

Кроме того, на территории хозяйства действует овощехранилище емкостью 17 тыс. тонн. В настоящее время строятся еще три объекта, ввод которых позволит увеличить мощности хранения дополнительно на 35 тыс. тонн.

Министерство сельского хозяйства продолжает работу по привлечению инвестиций в агропромышленный комплекс, развитию переработки и модернизации производственных мощностей.