С 1 января 2026 года в Карагандинской области вступит в силу решение о снижении ставки специального налогового режима на основе упрощённой декларации до 2%. Нововведение коснётся почти 44 тысяч малых и средних предпринимателей региона, об этом на своей странице в Facebook глава региона Ермаганбет Булекпаев.

Как отметил руководитель области Ермаганбет Булекпаев, наша задача — не мешать, а помогать.

"Мы хорошо понимаем, что предприниматели работают в непростых условиях, и наша задача — не мешать, а помогать. Поддержка бизнеса — это инвестиция, которая возвращается: два года назад мы первыми в стране снизили ставку розничного налога и увидели результат — предпринимателей стало больше, поступления в бюджет выросли", - написал аким.

Снижение ставки проводится в рамках поручения Президента по созданию более комфортных условий для малого и среднего бизнеса.

Предприниматели могут обращаться по всем вопросам в Палату предпринимателей Карагандинской области: ул. Таттимбета, 709, Центр государственных и сервисных услуг, 2 этаж, телефон: 8712504055, email: karaganda@atameken.kz.

Мера направлена на стимулирование развития бизнеса, создание новых рабочих мест и повышение экономической активности в регионе.