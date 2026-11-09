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В Карагандинской области соседка похитила у пенсионера 240 тысяч тенге с банковской карты

9 Ноября 2026, 18:55
АВТОР
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BAQ.KZ 9 Ноября 2026, 18:55
9 Ноября 2026, 18:55
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Фото: BAQ.KZ

В Карагандинской области 66-летний пенсионер стал жертвой кражи. С его банковской карты исчезли 240 тысяч тенге. В совершении преступления подозревается 37-летняя соседка потерпевшего.

Как сообщили в полиции, мужчина обратился в дежурную часть поселка имени Г. Мустафина Бухар-Жырауского района с заявлением о пропаже денежных средств.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка установили предполагаемую причастную к краже. Ею оказалась соседка пенсионера. По предварительной информации, женщина знала о наличии сбережений на банковском счете мужчины и, воспользовавшись его доверием, похитила платежную карту.

В настоящее время по факту кражи проводятся следственные действия. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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