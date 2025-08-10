В Каркаралинском районе Карагандинской области сегодня завершилась поисково-спасательная операция: двое мужчин 1973 и 1977 годов рождения, потерявшихся во время прогулки в горном лесу, были найдены живыми и здоровыми, передает BAQ.KZ.

По информации МЧС, сигнал о пропаже поступил утром. На место выехали спасатели и сотрудники местных служб. Ориентируясь по предполагаемому маршруту, они прочесали окрестности и уже спустя несколько часов обнаружили мужчин примерно в 10 километрах от города Каркаралы. Пострадавших доставили в город, медицинская помощь им не понадобилась.

В ведомстве подчеркнули, что успех операции стал возможен благодаря слаженным действиям спасателей и быстрому реагированию.

МЧС призывает граждан быть осторожными при выходе на природу: заранее планировать маршрут, информировать близких о своих планах и всегда брать с собой заряженный телефон или другие средства связи.