В Карагандинской области в ДТП с мотоциклами погибли два человека
Один из погибших - несовершеннолетний.
Сегодня 2026, 09:13
В Шетском районе Карагандинской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием мотоциклов.
Авария случилась вечером 16 апреля в поселке Агадырь. По предварительной информации, два мотоцикла двигались в одном направлении, после чего произошло столкновение.
В результате ДТП погибли оба водителя 37-летний мужчина и 17-летний подросток. Еще один человек получил травмы и был госпитализирован.
По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Самое читаемое
- Стрельба в воинской части Павлодара: есть погибший и раненый
- Вице-президента Казахстана назначат после формирования Курултая
- Около 250 спортсменов от Казахстана примут участие в IV Всемирных играх кочевников
- Участок трассы Астана – Караганда – Алматы временно закрыт для автомобилистов
- Президент выразил соболезнование в связи с кончиной Есмухана Обаева