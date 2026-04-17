В Карагандинской области в ДТП с мотоциклами погибли два человека

В Шетском районе Карагандинской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием мотоциклов.

Авария случилась вечером 16 апреля в поселке Агадырь. По предварительной информации, два мотоцикла двигались в одном направлении, после чего произошло столкновение.

В результате ДТП погибли оба водителя 37-летний мужчина и 17-летний подросток. Еще один человек получил травмы и был госпитализирован.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.