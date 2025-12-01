В Карагандинской области выявлены многочисленные факты завышения торговых надбавок на социально значимые продукты питания, передает BAQ.KZ со ссылкой на Минторговли.

Департамент торговли и защиты прав потребителей Министерства торговли и интеграции привлёк к ответственности несколько оптовых поставщиков и торговых субъектов, нарушивших ценовое регулирование.

Проверки показали, что компании ТОО Milk Group и ТОО Деп Плюс завышали наценку на сливочное масло на 22,6% и 26,3% соответственно. ТОО "Султан Камал" реализовывало кефир 2,5% жирности с надбавкой 43,2%, а ИП Кадомец продавал куриные яйца С1 с завышением на 25%. Кроме того, ТОО "Ер-Ай 2012" повысило наценку на гречневую крупу на 12%.

Нарушения выявлены и среди поставщиков овощей. ИП Надиров продавал картофель торговым сетям с завышенной надбавкой на 5%, а ИП Марш — на 20%. Все эти субъекты были привлечены к ответственности по статье 204-4 КоАП РК.

С начала года в Карагандинской области в рамках государственного контроля к административной ответственности привлечены 155 торговых субъектов. Из них 142 необоснованно завышали торговую надбавку на социально значимые товары, у десяти были обнаружены несоответствия цен, а три нарушали установленный режим работы. По итогам проверок 40 предпринимателей получили предупреждения, 115 были оштрафованы на сумму свыше 5 млн тенге.

Для предотвращения необоснованного роста цен в области действует региональная комиссия по расследованию посреднических схем, которая тесно взаимодействует с государственными органами. В рамках совместной работы специалисты анализируют электронные счета-фактуры и отслеживают движение товара на всех этапах — от производителя до торговой полки.

По словам руководителя Департамента торговли и защиты прав потребителей Карагандинской области Абзала Рахымбаева, с начала года комиссия провела 57 заседаний. По их итогам к административной ответственности были привлечены пять крупных торговых сетей и 32 оптовых поставщика. Наиболее частыми нарушениями в регионе остаётся необоснованное повышение надбавки на бакалейную продукцию — выявлен 81 такой случай. На втором месте — завышение цен на овощи, зафиксирован 51 эпизод.