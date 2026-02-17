В Карагандинской области усилен контроль за ценами на социально значимые продовольственные товары (СЗПТ). С начала 2026 года Департамент торговли и защиты прав потребителей региона активизировал работу по недопущению необоснованного роста цен с акцентом на профилактику и оперативное пресечение превышения установленной торговой надбавки в 15%, передает BAQ.KZ.

В связи с расширением перечня СЗПТ для предпринимателей были проведены разъяснительные мероприятия. Контроль осуществляется как в оптовом, так и в розничном звене.

С начала года к административной ответственности по статье 204-4 КоАП РК привлечены 15 предпринимателей, в том числе 6 оптовых поставщиков, 4 супермаркета и 5 магазинов у дома. Общая сумма наложенных штрафов составила 934 тыс. тенге. Нарушения зафиксированы при реализации молока, риса, куриного мяса, подсолнечного масла, яиц, муки и соли, а также по вновь включённым в перечень яблокам, огурцам и помидорам.

Дополнительно выявлены два факта нарушений по статье 193 часть 4 КоАП РК, связанных с несоответствием ценников.

Так, один из предпринимателей продавал гречневую крупу по 370 тенге при закупочной цене 294 тенге. Размер торговой надбавки составил 26%, что превышает установленный норматив. Другой поставщик приобретал капусту по 100 тенге за килограмм и реализовывал её в торговые сети по 135 тенге, что соответствовало наценке в 35%.

Наиболее резонансный случай зафиксирован при реализации яблок. Предприниматель закупал продукцию по 300 тенге за килограмм и продавал её торговым сетям по 710 тенге. Таким образом, торговая надбавка достигла 136%.

По всем выявленным фактам субъекты предпринимательства привлечены к административной ответственности. В результате принятых мер цены для потребителей были снижены.

Кроме того, предпринятые меры позволили стабилизировать ценовую ситуацию по ряду позиций. С начала года зафиксировано снижение цен по сравнению с ранее сложившимся уровнем: рис – до 93,1%, куриное мясо – до 92,0%, молоко – до 98,8%, яблоки – до 98,3%, соль – до 92,2%.